В стране хотят отменить занятия с репетиторами

06.12.2024 | 08:34

В стратегии развития образования в России до 2036 года, которую в настоящее время разрабатывают, репетиторство хотят заменить бесплатными услугами.

Это повысит качество школьного образования. Готовить учеников к ЕГЭ и ОГЭ смогут сами учителя, ведь зачастую репетиторами являются либо работающие педагоги, либо вышедшие на пенсию, пишут федеральные СМИ.

Новую стратегию развития образования хотят представить в марте 2025-го.

Известно, что спрос на репетиторов весьма высок. Чаще всего к этим услугам прибегают выпускники, желающие получить как можно более высокий балл на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в стране предложили отменить ЕГЭ в пользу традиционных испытаний. Авторы законопроекта среди прочих причин отмечали, что содержание единого государственного экзамена стало оторванным от школьного курса. Для подготовки к сдаче требуется нанимать репетиторов.

Правительство РФ не поддержало инициативу.