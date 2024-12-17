Итогам ЕГЭ по естественно-научным предметам уделят особое внимание

17.12.2024 | 21:32

В 2025 году Рособрнадзор уделит особое внимание результатам подготовки школьников по естественно-научным предметам. Об этом глава ведомства Анзор Музаев рассказал на Всероссийском совещании с региональными министрами.

В своем выступлении он представил новый оценочный инструмент - индекс качества общего образования РФ. Он будет включать показатели по 3 направлениям: образовательные результаты, кадровый потенциал и образовательная среда. Сейчас проводится апробация.

Анзор Музаев подчеркнул, что при оценке образовательных результатов в рамках индекса акцент будет сделан на естественно-научные предметы.

«Мы будем учитывать не только, сколько участников ЕГЭ заявилось на сдачу этих предметов, но и сколько фактически поучаствовало, какое количество участников набрали высокие баллы, сколько не преодолели минимальные пороги. Это сделано, чтобы никто не подстраивался под ситуацию искусственно, а чтобы во всех школах по этим предметам, столь важным для страны, число качественно подготовленных выпускников, которые сдают ЕГЭ на 60 и более баллов, росло», - процитировала Музаева пресс-служба Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что обсуждается введение практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам (физике, химии, биологии). Соответствующие экзаменационные модели уже разрабатываются, однако необходимо, чтобы во всех 89 регионах РФ имелась возможность организовать сдачу ЕГЭ в равных условиях.