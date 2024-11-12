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Учеба

В ЕГЭ по физике, химии, биологии появится практическая часть

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В ЕГЭ по физике, химии, биологии может появиться практическая часть. Такую вероятность допустил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, проведший онлайн-встречу с родителями в понедельник, 11 ноября. Вопрос об этом ему задала мать ученика школы № 1 им. Б. Л. Ермина с. Засечного Пензенского района.

Чиновник пояснил, что введение эксперимента в ЕГЭ по естественно-научным предметам сейчас обсуждается, экзаменационные модели разрабатываются, однако необходимо, чтобы во всех 89 регионах РФ имелась возможность организовать сдачу такого экзамена в равных условиях.

«Возможно, будет «пилот» в нескольких субъектах в ближайшем будущем в апробационном режиме. Было бы очень хорошо, если бы по естественно-научным предметам, таким как физика, химия в первую очередь, возможно, биология, была бы экспериментальная часть», - отметил Анзор Музаев.

Он сообщил, что Рособрнадзор уже начал мониторить ситуацию в регионах относительно материально-технической базы, позволяющей создать одинаковые условия для обеспечения практической части.

«Я думаю, что в обозримом будущем, скорее всего, мы придем к тому, что практическая часть, особенно в естественно-научном блоке, появится», - подытожил он.

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