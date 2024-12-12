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Учеба

В школах планируют ввести новый вид оценки

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В российских школах планируют ввести интегральную оценку для учащихся выпускных классов. Она может представлять собой средний балл по итогам четвертей или полугодий и послужит дополнительной отметкой к полученным за экзамены.

О намерении ввести интегральную оценку сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, дальнейшие шаги по внедрению уже обсуждаются с Минпросвещения.

Нововведение позволит оценить знания учеников по всем изучаемым в школе предметам и станет стимулировать ребят продвигаться не только в дисциплинах, которые они выбрали для госэкзамена, но и в остальных.

Ранее сообщалось, что в стратегии развития образования в России до 2036 года, которую в настоящее время разрабатывают, репетиторство хотят заменить бесплатными услугами.

Готовить учеников к ЕГЭ и ОГЭ смогут сами учителя, ведь зачастую репетиторами являются либо работающие педагоги, либо вышедшие на пенсию. Новую стратегию хотят представить в марте 2025-го.

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