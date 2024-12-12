Опубликован график проведения ОГЭ-2025 для девятиклассников

12.12.2024 | 10:45

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили график проведения ОГЭ в 2025 году. Совместные приказы ведомств были зарегистрированы Минюстом 10 декабря.

По аналогии с ЕГЭ экзаменационная кампания для 9-классников разделена на 3 этапа.

Досрочный период стартует 22 апреля и продлится до 17 мая. Расписание следующее:

- 22 апреля - математика;

- 25 апреля - русский язык;

- 29 апреля - информатика, литература, обществознание, химия;

- 6 мая - биология, география, иностранные языки, история, физика.

Резервные дни:

- 12 мая - математика;

- 13 мая - информатика, литература, обществознание, химия;

- 14 мая - биология, география, иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), история, физика;

- 15 мая - русский язык;

- 17 мая - по всем учебным предметам.

Основной период пройдет с с 21 мая по 2 июля. График таков:

- 21 и 22 мая - иностранные языки;

- 26 мая - биология, информатика, обществознание, химия;

- 29 мая - география, история, физика, химия;

- 3 июня - математика;

- 6 июня - география, информатика и обществознание;

- 9 июня - русский язык;

- 16 июня - биология, информатика, литература, физика.

Резервные дни:

- 26 июня - русский язык;

- 27 июня - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 28 июня - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 30 июня - математика;

- 1 и 2 июля - по всем учебным предметам.

Дополнительный период (для тех, кто по уважительной причине не прошел аттестацию в основной период или был направлен на пересдачу) проведут с 2 по 23 сентября. Расписание:

- 2 сентября - математика;

- 5 сентября - русский язык;

- 9 сентября - биология, география, история, физика;

- 12 сентября - иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский), информатика, литература, обществознание, химия.

Резервные дни:

- 17 сентября - русский язык;

- 18 сентября - математика;

- 19 сентября - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 22 сентября - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 23 сентября - по всем учебным предметам.

С расписанием ЕГЭ можно ознакомиться здесь.