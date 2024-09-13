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Учеба

Правительство РФ не поддержало отмену ЕГЭ в школах

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Правительство РФ не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов, являющийся одним из его авторов.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале июня. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке инициаторы напомнили, что ЕГЭ ввели для обеспечения единой системы оценки качества полученных знаний, доступности высшего образования для ребят из сел и малообеспеченных семей. Однако это «не приносит ожидаемых результатов».

По мнению авторов законопроекта, содержание единого государственного экзамена стало оторванным от школьного курса. Для подготовки к сдаче требуется нанимать репетиторов, поэтому дополнительные траты семей выпускников выросли на 70%. Кроме того, сам процесс обучения старшеклассников превратился в «натаскивание» на экзамен, нагрузка на детей увеличилась, выросло число суицидов.

Также указано и на «моральное унижение» перед сдачей ЕГЭ, когда подростков заставляют раздеваться, избавляясь в том числе от нижнего белья. К примеру, широкую огласку получил случай в Воронеже.

Отмена ЕГЭ, отмечается в пояснительной записке, избавила бы выпускников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», сохранила их психическое и физическое здоровье, повысила уровень знаний.

Не получив поддержку правительства, противники ЕГЭ не станут опускать руки, заявил Ярослав Нилов, и продолжат борьбу.

В Пензенской области в 2024 году в экзаменационной кампании приняли участие около 5 000 выпускников, более 50 из них получили на ЕГЭ по 100 баллов.

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