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Учеба

В Пензенской области есть школа с 35 учениками

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В Пензенской области утвержден перечень малокомплектных школ на 2024 год. Соответствующее распоряжение 21 ноября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Малокомплектным считается образовательное учреждение без параллельных классов. Такие, как правило, располагаются в небольших населенных пунктах и позволяют детям не тратить время на дорогу в более крупную школу.

В перечень вошли 2 школы и 2 филиала:

- СОШ г. Кузнецка-8 (относится к Кузнецку), в ней с 1-го по 11-й класс учатся 134 ребенка;

- ООШ № 10 г. Каменки - филиал СОШ № 5 имени П. Д. Киселева г. Каменки (35 детей, 3 класса);

- СОШ р. п. Верхозим - филиал СОШ имени Героя Советского Союза А. Е. Махалина с. Махалино (108 учеников, 11 классов);

- СОШ имени Героя Советского Союза А. А. Винокурова р. п. Сура (167 учеников, 11 классов).

Для сравнения: в 2016 году в регионе работало 38 малокомплектных школ и 65 филиалов, в них учились 3 603 человека. В таких учебных заведениях, где за партами сидят от 5 до 18 детей, было сформировано 724 класса.

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