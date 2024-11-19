В ЕГЭ по литературе может появиться устная часть

19.11.2024 | 11:51

Содержание единого государственного экзамена по литературе может измениться. Допускается, что в перспективе в контрольно-измерительных материалах появится устная часть.

Об этом директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала на традиционной осенней конференции по оценке качества образования. Ее слова приводятся в телеграм-канале Рособрнадзора.

Решетникова отметила, что сейчас эта возможность обсуждается экспертами.

Как подчеркнула директор ФИПИ, «перспектива введения таких изменений ставит перед школами новые задачи, например наращивание устных форматов работы на уроках литературы».

Сейчас ЕГЭ по литературе состоит из двух частей: первая включает 10 заданий базового и повышенного уровней сложности (предполагают развернутый ответ на вопрос - 5-10 предложений); вторая - объемное сочинение по одной из пяти тем.

Ранее сообщалось об инициативе ввести в ЕГЭ по физике, химии, биологии практическую часть, однако необходимо, чтобы во всех 89 регионах РФ имелась возможность организовать сдачу такого экзамена в равных условиях.