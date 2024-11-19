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Учеба

Способ проверки работ участников ЕГЭ планируют изменить

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Способ проверки работ школьников, сдающих ЕГЭ, в скором времени может измениться. Об этом рассказала директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, выступившая на традиционной осенней конференции по оценке качества образования. Ее слова приводятся в телеграм-канале Рособрнадзора.

В планах - переход на полную перекрестную проверку. Сейчас экспертами из других регионов проверяется менее 30% работ участников экзаменов.

Ранее директор центра обработки информации ИРР Пензенской области Татьяна Фадеева напомнила, что задания с кратким ответом проверяет компьютер (на электронные копии бланков накладываются ключи), а с развернутым - эксперты.

«У нас существуют региональные предметные комиссии по всем предметам. Но есть механизм перекрестной проверки: часть работ забирается и отдается в другой регион, то же количество работ вливается в нашу информационную систему. И мы не знаем, наши или чужие работы мы проверяем, они обезличены, просто при проверке, особенно по гуманитарным предметам, выпускники приводят примеры, по которым можно понять, что это выпускники, например, Волгоградской области», - пояснила Татьяна Фадеева во время прямого эфира во «ВКонтакте», организованного ЦУР.

Она подчеркнула: каждая работа изучается двумя экспертами независимо друг от друга. Если в их оценках обнаруживаются значительные расхождения, то она выходит на третью экспертизу. Окончательное решение именно за третьим экспертом - он местный.

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