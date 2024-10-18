Опубликовано расписание ЕГЭ в 2025 году

18.10.2024 | 21:38

Стало известно расписание ЕГЭ в 2025 году. Экзамены будут проходить с 27 мая по 23 сентября. Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, 27 мая пройдет ЕГЭ по математике, 30-го числа - по русскому языку.

Резервные дни: русский язык - 14 апреля и 17 июня; математика - 17 апреля и 20 июня; 23 сентября школьники смогут сдать оба предмета.

Досрочно ЕГЭ по русскому проведут 25 марта, по математике - 28-го. Пересдать первый экзамен можно 4 сентября, второй - 8-го.

«Парламентская газета» опубликовала даты проведения ЕГЭ по остальным предметам.

Основные экзамены:

- 23 мая - история, литература, химия;

- 2 июня - обществознание, физика;

- 5 июня - биология, география, иностранный язык (письменная часть);

- 10-11 июня - иностранный язык (устная часть), информатика.

Резервные даты ЕГЭ:

18 апреля - биология, иностранный язык (письменная часть), литература, обществознание, физика;

21 апреля - география, иностранный язык (устная часть), информатика, история, химия;

16 июня - география, литература, обществознание, физика;

18 июня - иностранный язык (устная часть), история, химия;

19 июня - биология, иностранный язык (письменная часть), информатика;

23 июня - экзамены по всем учебным предметам;

Досрочный период:

21 марта - география, литература;

1 апреля - биология, иностранный язык (письменная часть), физика;

4 апреля - иностранный язык (устная часть);

8 апреля - информатика, обществознание;

11 апреля - история, химия.

По всем предметам испытания начнутся в 10:00. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составит 3 часа 30 минут, по математике - 3 часа 55 минут.

В 2024 году основной период сдачи ЕГЭ 11-классниками в Пензенской области, как и во всей России, стартовал 23 мая. Русский язык школьники сдавали 28 числа, математику - 31-го.