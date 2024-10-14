Особенности сочинения на ЕГЭ-2025: подробный комментарий разработчика

14.10.2024 | 16:35

В 2025 году задание к экзаменационному сочинению обязательного для всех 11-классников ЕГЭ по русскому языку претерпело изменения.

О новых формулировках и методах оценивания подробно рассказал руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов Роман Дощинский. Он принял участие в онлайн-консультации «ЕГЭ на все 100!», организованной Рособрнадзором.

Ранее уже сообщалось, что если в прошлые годы выпускники должны были самостоятельно определить одну из проблем, поднятую автором предложенного для анализа текста, то в новой версии проблема уже указана, а от ученика требуется прокомментировать авторскую позицию по ней.

Роман Дощинский подчеркнул: экзаменуемый по-прежнему опирается на исходный текст, все ключевые понятия и термины сохранены.

«Что поменялось: формулировка проблемы для каждого варианта уникальна и не повторяется из варианта в вариант, до этого она была стандартизирована. Почему мы пошли на такой шаг? Чтобы воссоединить двух субъектов - пишущего и эксперта. Эксперт должен оценивать не все, о чем подумал экзаменуемый, а исходить из того, какой авторский коридор продумал писатель.

Не могу сказать, что это [готовая формулировка проблемы] облегчение задачи, мы теперь должны двигаться в едином ключе: эксперт и тот, кто пишет, место встречи - текст», - отметил разработчик.

Задача комментария тоже скорректирована.

«Ранее экзаменуемый должен был комментировать проблему, отныне - авторскую позицию. Как это сказывается на технологии написания сочинения? И ранее предполагалось, что экзаменуемый двигается от формулировки проблемы к авторской позиции, но теперь мы открыли самую главную составляющую комментария - следует дать представление о том, каковы авторские намерения, о чем думал автор, когда создавал текст, почему он именно так строит текст, так сталкивает героев к примеру. Все это теперь задача комментария - вскрыть авторские намерения, подтекст. При пояснении примера-иллюстрации нужно использовать соответствующую терминологию: «автор подчеркивает», «автор объясняет», - конкретизировал Роман Дощинский.

Он сделал уточнение и относительно смысловой связи между примерами-иллюстрациями.

«Ранее необходимо было указать смысловую связь и проанализировать ее. Термин «проанализируйте» мы заменили на «поясните». Надо пояснить выбранное логическое понятие. Термин «проанализируйте» давал полет фантазии, теперь четко: пишешь «примеры противопоставлены друг другу», поясни, чем именно второй пример противопоставлен первому; пишешь «второй пример дополняет первый», поясни, чего такого не было в первом примере, что есть во втором», - указал разработчик.

Одна из школьниц во время прямого эфира поинтересовалась, чем пример-иллюстрация отличается от примера-аргумента.

«Доказательство на основе опорного текста - это пример-иллюстрация (в первой части), во второй части доказательство из своей жизни, опыта, из головы, из памяти - это пример-аргумент», - ответил Роман Дощинский.

Что касается второй части, то за обоснование собственного мнения теперь могут дать не 1, а 2 балла. По словам Дощинского, более высоко ценится комментарий, основанный на конкретике, а не на отвлеченном явлении. К примеру, если выпускник, высказываясь по тексту Даниила Гранина об отказе от гида и самостоятельном путешествии по городу, абстрактно пишет, что тоже любит путешествовать, это потянет максимум на 1 балл; если он пишет, что в таком-то году посетил Казань, Санкт-Петербург, Алтай или что-то другое, был там-то и там-то и так далее - такое может потянуть на 2 балла.

На самый распространенный вопрос школьников о том, всегда ли нужно соглашаться с позицией автора, Дощинский дал отрицательный ответ: «Вы можете критически отнестись к мыслям, высказываемым автором, критический взгляд уместен, если того требует ваше волеизъявление».

Поднимались и пресловутые вопросы о структуре сочинения и количестве абзацев в нем. Разработчик подчеркнул: никто не загоняет школьников в какие-либо рамки.

«Структура сочинения свободная, можно сразу обозначить авторскую позицию без отсылки к той проблеме, которая и так сформулирована в задании. А дальше фактически мы доказываем, что авторская позиция такова, приводя примеры-иллюстрации.

Многие хотят сохранить привычную структуру сочинения и начать с формулировки проблемы. При сохранении структуры прошлых лет важно не взять на себя задачу просто перенесения уже сформулированной проблемы из задания 27, ее надо ввести в текст сочинения, использовав для этого соответствующие инструменты, чтобы не получилось, что мы переносим проблему и дальше она у нас повисает.

Итак, формулируем первый тезис, им выступает авторская позиция; далее 2 примера со всеми вытекающими; далее формулируем второй тезис, наш собственный, и доказываем обоснованием собственного мнения. Тогда сочинение получается двухтезисным», - отметил Дощинский.

Кстати, какого-то списка со всеми возможными проблемами не существует, поэтому искать его в интернете не стоит.

«Сколько абзацев в сочинении? Столько, сколько вы хотите, это индивидуальное членение текста. Удобно вам 7 - пусть 7, хотите 4 - это тоже принимается», - объяснил эксперт, акцентировав, что любое абзацное членение должно быть логически обосновано и понятно для проверяющего.

Если сочинение не дописано, это еще не значит, что участник ЕГЭ получит за него 0 баллов, хотя по критерию К5 (логичность), безусловно, будет снижение, если в тексте не хватает финальной точки. Допустим, приведен пример из жизненного опыта, но никакой вывод из этого опыта не делается, никакой урок не извлечен.

«Общий вывод как отдельный абзац - необязательный элемент, но у нас есть такой признак текста, как завершенность. Общий вывод - просто бантик, украшение, но все-таки сочинение должно обладать признаком завершенности. Этот вывод может примыкать к обоснованию собственного мнения, финальный аккорд может быть сделан там», - указал разработчик.

Но проставить 0 баллов, причем по всем 10 критериям сразу, эксперт все-таки может - если будет доказано, что сочинение написано несамостоятельно.

«Как проводится проверка на оригинальность? Естественно, мы не каждое сочинение пропускаем через систему, а только если в экспертной комиссии есть подозрение», - пояснил Роман Дощинский.

Он заметил, что для проверяющих пропишут методические рекомендации, в которых обозначат недопустимый объем заимствований - слов и конструкций, взятых из открытых источников в интернете. В этой связи Дощинский предостерег школьников от заучивания готовых материалов из Сети.