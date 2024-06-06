Депутаты рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ

06.06.2024 | 19:07

В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене единого государственного экзамена. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Инициаторы разработали проект закона «в целях замены ЕГЭ на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов».

В пояснительной записке авторы инициативы напомнили, что ЕГЭ ввели для обеспечения единой системы оценки качества полученных знаний, доступности высшего образования для ребят из сел и малообеспеченных семей. Однако это «не приносит ожидаемых результатов».

По мнению авторов законопроекта, содержание единого государственного экзамена стало оторванным от школьного курса. Для подготовки к сдаче требуется нанимать репетиторов, поэтому дополнительные траты семей выпускников выросли на 70%. Кроме того, сам процесс обучения старшеклассников превратился в «натаскивание» на экзамен, нагрузка на детей увеличилась, выросло число суицидов.

Авторы инициативы указали и на «моральное унижение» перед сдачей ЕГЭ, когда подростков заставляют раздеваться, избавляясь в том числе от нижнего белья. Так, широкую огласку получил случай в Воронеже.

Отмена ЕГЭ, отмечается в пояснительной записке, избавит выпускников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», сохранит их психическое и физическое здоровье, повысит уровень знаний.