Пензенские школьники получили новые «Культурные дневники»

06.09.2024 | 13:18

В школы Пензенской области поступили «Культурные дневники», которые должны заполнять ученики. Пятое печатное издание получат более 18 000 детей из 5-8-х и 10-х классов.

«Школьники знакомятся с историей, культурой и традициями своего региона и России, открывая для себя мир музыки, театра, приобщаются к чтению книг, семейным традициям и свои впечатления от посещения музеев, театров, концертов, экскурсий записывают в «Культурный дневник», - пояснила автор-составитель, директор Центра гуманитарного образования Елена Фирсова.

В новую версию включены разделы, посвященные 85-летию Пензенской области и 30-летию Законодательного собрания, 210-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова и 85-летию музея-заповедника «Тарханы», 235-летию со дня открытия музея стекла и хрусталя в Никольске, 150-летию со дня рождения В. Э. Мейерхольда и 40-летию центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

«В пятом издании в Год семьи в России большое внимание уделено семье и семейным традициям. Включены фотографии семей, которые занимают активную жизненную позицию и прославляют нашу область на всероссийских и областных форумах, акциях, фестивалях, участвуют в жизни страны и региона», - отметили в пресс-службе областного минобра.

Месяц назад жительница Пензы обратилась к начальнику управления образования Юрию Каленову с таким вопросом: «Зачем дают «Культурный дневник школьника», если он ни разу не понадобится? Так и лежит чистый...»

«Мы вопрос проработаем, все будут его заполнять. Считаю, что это должно быть обязательно, это же интересно», - ответил он.