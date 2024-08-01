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Учеба

Юрий Каленов о культурном дневнике школьника: «Все будут заполнять»

Печать

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«Зачем дают культурный дневник школьника, если он ни разу не понадобится? Так и лежит чистый...» - с таким вопросом одна из пользовательниц обратилась к начальнику Управления образования г. Пензы Юрию Каленову.

Чиновник ответил во время прямого эфира, организованного ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 1 августа.

По его словам, культурный дневник, конечно, должен заполняться. Предполагается, что школьники станут заниматься этим вместе с родителями.

Юрий Каленов напомнил, что такой дневник - уникальная вещь, разработанная под эгидой минкульта. В некоторых школах существует даже конкурс, когда дети в конце года презентуют достопримечательности и значимые культурные места.

«Мы вопрос проработаем, все будут его заполнять. Считаю, что это должно быть обязательно, это же интересно», - заключил он.

Печатные издания выдаются детям с 2018 года для приобщения их к историческому, культурному и природному наследию Пензенской области.

В разделах дневника представлена информация о пензенских музеях, историко-культурных фестивалях, выдающихся деятелях, туристических объектах, святых местах и многом другом. Кроме того, в нем содержится перечень учреждений и мероприятий, рекомендованных для посещения и участия.

Обладателю дневника предлагается проставить дату, указать объект посещения или название мероприятия (экскурсии) и поделиться своими впечатлениями.

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