Школьников научат различать беспилотники и рыть окопы

05.09.2024 | 17:32

Пензенских старшеклассников научат различать типы беспилотных летательных аппаратов. Получение таких знаний предполагает федеральная рабочая программа предмета «Основы безопасности и защиты Родины», который будет преподаваться вместо ОБЖ.

В модуль «Основы военной подготовки» для 10-11-х классов включены пункты:

- виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство БПЛА;

- конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа;

- понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в современном бою;

- поражающие факторы ядерных взрывов;

- зажигательное оружие и способы защиты от него;

- отравляющие вещества, их назначение и классификация;

- виды боевых ранений и опасность их получения;

- назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка;

- особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей;

- особенности прохождения службы по контракту и др.

К концу курса у детей должны сформироваться представление о боевых свойствах и действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него, понимание возможностей применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, необходимый уровень военных знаний как фактора построения профессиональной траектории.

«Основы безопасности и защиты Родины» введены с 1 сентября для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы.

В Институте регионального развития Пензенской области 8 ветеранов специальной военной операции с высшим образованием сейчас проходят программу профессиональной переподготовки, чтобы после 3-месячного курса преподавать ОБиЗР в школах, колледжах и вузах.