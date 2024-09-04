В Пензе 8 участников спецоперации готовятся стать учителями

04.09.2024 | 16:58

В Институте регионального развития Пензенской области 8 ветеранов специальной военной операции с высшим образованием проходят программу профессиональной переподготовки.

После 3-месячного курса они смогут преподавать в школах, колледжах и вузах предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Курс обучения включает большой блок психолого-педагогической направленности (методика преподавания, основы психологии подростка-старшеклассника). Кроме того, он содержит информацию о физиологии и гигиене детей школьного возраста.

Один из ветеранов боевых действий, Андрей Ракушин, - выпускник военной академии. На СВО он был артиллеристом, теперь готовится к роли учителя.

«Я думаю, работать будет просто. Мне нравится общаться с детьми, и я думаю, что у меня все получится», - поделился он.

Ранее сообщалось, что участники СВО будут вести в школах новый предмет, получивший название «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР).

С 1 сентября так именуются уроки ОБЖ. Поменялось и содержание - добавлен модуль начальной военной подготовки (физической и строевой).

«Также школьники узнают, как вести себя при разных чрезвычайных ситуациях, как пользоваться аптечкой и оказывать первую помощь», - напомнили в Министерстве образования Пензенской области.

Программа переобучения участников СВО стартовала 1 августа. Он рассчитана на 256 академических часов, или 68 календарных дней. В числе требований - наличие высшего образования.