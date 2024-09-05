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Учеба

Родители могут пожаловаться на количество контрольных в школах

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Родители вправе пожаловаться в Рособрнадзор на избыточное количество контрольных работ в школах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил сократить количество «мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования» и исключить контрольные и проверочные работы, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.

Рособрнадзор согласовал проведение 39 региональных сопоставительных исследований качества общего образования в новом учебном году. Проведение муниципальных мероприятий по оценке качества образования не предусмотрено.

Информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ родители могут направлять на электронную почту grafik_kr@obrnadzor.gov.ru. Нужно указать свой регион, школу и удобный способ обратной связи.

«Все обращения не останутся без рассмотрения», - сообщили в Рособрнадзоре.

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