Родители могут пожаловаться на количество контрольных в школах

05.09.2024 | 20:37

Родители вправе пожаловаться в Рособрнадзор на избыточное количество контрольных работ в школах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил сократить количество «мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования» и исключить контрольные и проверочные работы, не предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.

Рособрнадзор согласовал проведение 39 региональных сопоставительных исследований качества общего образования в новом учебном году. Проведение муниципальных мероприятий по оценке качества образования не предусмотрено.

Информацию об избыточном количестве контрольных и проверочных работ родители могут направлять на электронную почту grafik_kr@obrnadzor.gov.ru. Нужно указать свой регион, школу и удобный способ обратной связи.

«Все обращения не останутся без рассмотрения», - сообщили в Рособрнадзоре.