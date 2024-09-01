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Учеба

В Бессоновке состоялась церемония открытия новой школы

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В воскресенье, 1 сентября, в Бессоновке открылась новая школа. Образовательное учреждение построили на стыке с селом Ухтинка.

В нем будут учиться 500 ребят, до школы их будут подвозить новые автобусы.

В день открытия губернатор передал директору новой школы подарочный сертификат на приобретение оборудования для тренажерного зала, рассказали в пресс-службе правительства Пензенской области.

К строительству школы в Бессоновке приступили в 2023 году. Площадь нового учебного заведения составляет около 13 000 квадратных метров. В нем запроектированы просторные кабинеты, помещения для дополнительных занятий, хореографический и актовый залы.

На пришкольной территории сделали футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, хоккейную площадку, которая летом будет использоваться как две баскетбольные.

Нужда в новой школе, как в Бессоновке, так и в соседней Ухтинке, назрела давно. В эти населенные пункты перебираются семьи с детьми, идет активная застройка, и образовательные учреждения были переполнены.

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Источник — фото областного правительства
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