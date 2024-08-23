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Учеба

Первоклассников предлагают обучать основам военной подготовки

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Депутат Госдумы, председатель правления центра «ВОИН» Виктор Водолацкий поддержал инициативу, с которой в Сызрани выступил ветеран специальной военной операции: обучать первоклассников основам управления беспилотными летательными аппаратами, штурмовой подготовки и тактической медицины.

«Начиная с первого класса в школах мы должны прививать ребенку любовь к малой родине и Отечеству, знание истории родной земли, умение приходить на помощь своим товарищам», - цитирует Водолацкого РИА Новости.

По его мнению, уже в начальной школе необходимо заниматься темами безопасности, сохранения исторической правды и противодействия идеологии терроризма и экстремизма.

Водолацкий добавил, что эти вопросы могут стать введением в предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Его станут преподавать в школах с 1 сентября.

Депутат заявил, что готов поделиться опытом и наработками центра, которые будут востребованы во всех школах каждого региона страны.

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Источник — фото pixabay.com
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