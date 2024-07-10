Пензенские школьники с 1 сентября будут изучать ОБиЗР

10.07.2024 | 15:26

С 1 сентября этого года в школах Пензенской области появится такой обязательный предмет, как «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР).

Он вводится для учеников основной (5-9-е классы) и средней (10-11-е классы) школы и включает в том числе курс начальной военной подготовки. Уроки смогут проводить участники СВО.

«В настоящее время единый государственный учебник по ОБиЗР находится в процессе разработки», - уточнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Ранее сообщалось, что в Пензенскую область поступило 314 375 экземпляров пособий по разным предметам на общую сумму 244 817 478,45 рубля.

Среди прочего приобретены единые учебники по истории для 10-го класса.