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Учеба

С 1 сентября школьников ожидает важное нововведение

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С 1 сентября в школах начнет действовать запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Устройства предполагается на время изымать у детей.

Об этом напомнило издание РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

Закон о запрете мобильных приняли в декабре 2023-го. Он запрещает использовать телефоны во время уроков даже в образовательных целях. Исключение - экстренные случаи, связанные с опасностью для жизни и здоровья.

По словам Лантратовой, если учителю потребуется показать ребятам какие-то видеоматериалы или провести тест, для этого он может воспользоваться интерактивной доской, компьютером, планшетом.

Ранее нововведение прокомментировал заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин.

«Запрет будет на территории области во всех учебных заведениях и коснется всех учеников и всех классов. Я считаю, что это правильно, потому что школьники перестанут отвлекаться от образовательного процесса, будут более внимательно слушать учителей, следить за получаемой информацией, тем самым повысится качество знаний и образовательного процесса в целом. Также пропадет возможность списывания из сети интернет, для чего чаще всего и пользуются мобильной связью», - пояснил Фомин.

Как именно реализуют закон, пока не понятно. Предположительно, телефоны у детей будут забирать классные руководители или учителя-предметники (у среднего и старшего звена). Они же станут отвечать за сохранность гаджетов.

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