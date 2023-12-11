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Учеба

Минобр: Запрет телефонов коснется всех учеников и всех классов

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Чаще всего школьники пользуются телефонами в стенах учебных заведений, чтобы списывать. Об этом заявил первый заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин.

Но скоро такая возможность исчезнет: согласно поправкам к закону «Об образовании», телефон можно будет доставать только в экстренных случаях.

«Запрет будет проходить на территории Пензенской области во всех учебных заведениях и коснется всех учеников и всех классов. Я считаю, что это правильно, потому что школьники перестанут отвлекаться от образовательного процесса, будут более внимательно слушать учителей, следить за получаемой информацией, и тем самым повысится качество знаний и образовательного процесса в целом. Также пропадет возможность списывания из сети интернет, для чего чаще всего и пользуются мобильной связью», - сообщил Алексей Фомин.

В Пензенской области и до того почти в каждой школе был принят локальный нормативно-правовой акт, который отменял пользование телефонами в рамках СанПиН (гаджет портит зрение).

После принятия поправок к закону «Об образовании» телефоны будут храниться в классе там, где решат родители и педагоги. Последних, кстати, обяжут минимизировать использование мобильного телефона во время уроков, уточнили в областном министерстве образования.

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