В минобре высказались о сборах денег на жалюзи и ремонт классов

На протяжении нескольких лет в региональном министерстве образования заявляют, что так называемые поборы в школах запрещены. Тем не менее родители продолжают жаловаться и задавать вопросы по данной теме.

31 августа во время прямого эфира во «ВКонтакте» глава ведомства Лариса Казакова в очередной раз расставила акценты в этой ситуации. Она отметила: если такие вопросы продолжают поступать, значит, они являются актуальными.

Чиновница напомнила, что в соответствии с конституцией образование в России является бесплатным, поэтому «никаких поборов на ремонт кабинетов, замену окон, приобретение жалюзи и чего-то другого быть не может».

«В то же время, если родитель посчитает нужным оказать какую-то добровольную помощь образовательному учреждению, то, естественно, он может это сделать», - отметила Лариса Казакова.

Она подчеркнула, что категоричных заявлений по типу «завтра мы сдаем по 500 рублей на такую-то историю» быть не должно.

Жалобы на поборы можно направлять в управление образования (если школа относится именно к нему) или в приемную министерства.