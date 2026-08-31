Глава пензенского минобра рассказала о бомберах как школьной форме

В преддверии каждого учебного года у родителей возникают вопросы по поводу школьной формы. 31 августа во время прямого эфира во «ВКонтакте» на них ответила министр образования Пензенской области Лариса Казакова.

Жителей региона интересовало, обязательно ли форма должна быть строго рекомендованного цвета или допустима просто деловая одежда, а также может ли школа отправлять в конкретные магазины.

«Единая форма определена локальным актом образовательного учреждения и принимается не единолично директором, администрацией школы, это обсуждается с советом обучающихся и с советом родителей. Только тогда определяется фасон, цвет, возможность приобретения формы.

Я знаю, что в некоторых школах даже отошли от классического жакета, юбки, брюк, а есть даже школы, которые приобретают бомберы. Это тоже такой интересный вариант», - отметила Лариса Казакова.

При этом она однозначно заявила, что школа не может рекомендовать какой-либо конкретный магазин для приобретения формы. Родитель вправе самостоятельно выбрать место для покупки одежды.