Школы Пензенской области готовы к ракетной опасности

Порядок действий при объявлении ракетной опасности действует во всех учебных заведениях региона вне зависимости от того, есть там укрытия или нет. О нем рассказала министр образования Пензенской области Лариса Казакова во время прямого эфира во «ВКонтакте» 31 августа.

Рекомендации разработаны для учебных заведений разного уровня - от детских садов до вузов. Практическая отработка состоялась 19 августа на всероссийских антитеррористических учениях. Педагогический персонал прошел подготовку.

В любом учебном заведении можно увидеть таблички со стрелками в направлении укрытий. Подвалы (где они есть) оборудованы в соответствии с требованиями: там есть места для сидения, питьевая вода и пластиковые стаканчики.

«Мы говорили даже про туалеты. Ракетная опасность длится час-полтора, так что эти моменты отрабатываются», - добавила Лариса Казакова.

Если подвала нет, в каждом учреждении есть места без окон. Существует схема, куда переводят детей. Ученики начальной школы, например, идут в рекреацию, а в целом информация, куда и какой класс уходит, есть везде, добавила министр.