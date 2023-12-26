Пензенские школы ждут инструкций по изъятию у учеников телефонов

26.12.2023 | 15:58

В школах Пензенской области пока не определились, как именно будет реализовываться закон о запрете использования телефонов. Об этом во вторник, 26 декабря, на пресс-конференции рассказал министр образования региона Алексей Комаров.

Он пояснил, что закон принят недавно, руководство ждет инструкций от Минпросвещения РФ.

В качестве примерной методики Комаров привел следующую схему: телефоны у ребят будут забирать классные руководители или учителя-предметники (у среднего и старшего звена). Они же станут отвечать за сохранность гаджетов.

«Будет определено отдельное место, где все телефоны будут аккумулированы», - отметил министр, подчеркнув, что это один из вариантов.

Закон о запрете телефонов в школах подписан в декабре. Допускается их использование лишь в экстренных случаях. Педагоги также станут минимально обращаться к возможностям сотовых во время работы.

«Запрет будет проходить на территории Пензенской области во всех учебных заведениях и коснется всех учеников и всех классов. Я считаю, что это правильно, потому что школьники перестанут отвлекаться от образовательного процесса, будут более внимательно слушать учителей, следить за получаемой информацией, тем самым повысится качество знаний и образовательного процесса в целом. Также пропадет возможность списывания из сети Интернет, для чего чаще всего и пользуются мобильной связью», - прокомментировал введение новой нормы первый заместитель министра образования области Алексей Фомин 11 декабря.