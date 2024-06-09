На контрольные в школах отведут лишь 10% учебного времени

09.06.2024 | 15:32

С 1 сентября на контрольные работы в школах отведут не более 10% учебного времени. Все, что будет сверх нормы, сочтут нарушением.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени. А все остальное - это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», - заявил Музаев.

Он добавил, что все контрольные, которые проводятся не в рамках ВПР, школы будут согласовывать с Рособрнадзором.

Сейчас в части образовательных учреждениях на работы по оценке уровня полученных знаний по некоторым предметам отводится от 35% до 40% учебного времени.

Об усовершенствовании учебных программ путем исключения из них лишних контрольных сообщалось в апреле. Такое поручение по итогам оглашения послания Федеральному собранию дал Президент РФ Владимир Путин.

Помимо исключения контрольных, было поручено сократить объем домашних заданий у школьников.