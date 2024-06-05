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Учеба

Пересдача ЕГЭ: стало известно, как долго будут проверять работы

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Стало известно, сколько времени уйдет на проверку экзаменационных работ, выполненных выпускниками в рамках пересдачи ЕГЭ по одному из предметов по выбору.

Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на совещании президента с членами правительства в среду, 5 июня.

«Мы обработаем результаты максимально быстро, постараемся в течение недели, чтобы до завершения подачи документов в вузы ребята успели спокойно подать документы, до 20 июля», - процитировала его пресс-служба Кремля.

Сергей Кравцов добавил, что в целом инициатива касательно пересдачи была воспринята очень позитивно.

Второй шанс предоставляется только выпускникам этого года обучения. 4 июля (в четверг) можно будет пересдать иностранные языки (письменную часть), информатику, обществознание, русский язык, физику и химию, 5-го (в пятницу) - биологию, географию, математику базового уровня, математику профильного уровня, иностранные языки (устную часть), историю и литературу.

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