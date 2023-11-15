В 2024 году в школах хотят ввести новый предмет

15.11.2023 | 14:48

В следующем учебном году в школах может появиться новый предмет - семьеведение. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Уверены, что со следующего года мы убедим Министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», - заявила она РИА Новости.

По словам депутата, в 40 регионах страны предмет уже существует в школьной программе - в рамках других дисциплин. Со следующего года его будут преподавать по единому учебнику.

Главной целью ставится подготовка школьников к семейной жизни и рождению детей.

О создании в Госдуме специальной рабочей группы, которая занимается внедрением семьеведения в программу, стало известно весной. Авторы идеи подчеркивали важность нового предмета, указывая, что по итогам 2022 года на каждые 3 свадьбы в России приходится 2 развода, половина из них - в первые 5 лет брака. В результате доля семей, где детей воспитывают одинокие родители, составляет 38%.