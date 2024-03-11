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Учеба

В пензенском минобре рассказали о режиме работы школ в дни выборов

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В Министерстве образования Пензенской области рассказали, как будет организован учебный процесс в дни выборов Президента РФ.

«Школы, в которых не организованы избирательные участки, будут работать в штатном режиме. Для учеников тех школ, в которых пройдут выборы, учебный день 15 марта пройдет в сокращенном варианте, будут организованы внеурочные занятия, посещение учреждений культуры, экскурсии, проведение спортивных и интеллектуальных соревнований вне стен образовательных организаций», - пояснили в пресс-службе минобра.

В субботу, 16 марта, в школах отметят широкую Масленицу, состоятся концерты в соответствии с ранее утвержденными планами. Также могут проводиться занятия в формате Дня здоровья.

В минобре подчеркнули, что администрация каждого учреждения вправе самостоятельно определять режим работы исходя из возможности разобщить потоки избирателей и детей. Так, отдельные школы сочли необходимым не прерывать учебный процесс.

«Министерство образования Пензенской области рекомендовало администрациям образовательных организаций разместить информацию о том, как будет организована работа школ в эти дни, на сайтах образовательных организаций, довести режим работы учреждений до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)», - добавили в ведомстве.

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