Школьники будут изучать семейную историю

25.02.2024 | 15:31

Изучение истории семьи войдет в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

На занятиях станут использовать фото- и видеоматериалы, воспоминания, различные документы из семейных архивов.

Внести тему в цикл предложили депутаты Госдумы РФ. По их мнению, история семьи того или иного школьника - фундамент исторической памяти и «межпоколенческий диалог, который делает историческую память социально ответственной и устойчивой к любым внешним попыткам фальсификации и осквернения».

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2024 года в школах может появиться семьеведение. В 40 регионах РФ этот предмет уже существует в программе.

Главная цель уроков - подготовить школьников к созданию семьи и появлению детей.