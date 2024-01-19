Сетевое издание|18+|Суббота|20 янв 2024|00:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В школьный курс истории добавят новый раздел

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Школьный курс истории хотят дополнить разделом «История нашего края». Такое предложение внесло Министерство просвещения РФ.

Также планируется убрать отдельный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - его встроят в новый раздел с 1 сентября 2025 года.

Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке уточняется, что к дате вступления изменений в силу будут разработаны единые учебники по истории для всех школ, обучение в которых ведется по программам основного общего образования.

С 1 сентября 2023 года пензенские 11-классники начали заниматься по новым учебникам истории России. В них охватывается период с 1945 года по нынешнее время, включены, в том числе, материалы о современной политической ситуации, причинах специальной военной операции, вхождении новых регионов в состав РФ, Героях России.

Новые учебники по истории для 10-го класса, тоже по две книги на человека, закупят на следующий год.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте