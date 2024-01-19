В школьный курс истории добавят новый раздел

Школьный курс истории хотят дополнить разделом «История нашего края». Такое предложение внесло Министерство просвещения РФ.
Также планируется убрать отдельный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - его встроят в новый раздел с 1 сентября 2025 года.
Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке уточняется, что к дате вступления изменений в силу будут разработаны единые учебники по истории для всех школ, обучение в которых ведется по программам основного общего образования.
С 1 сентября 2023 года пензенские 11-классники начали заниматься по новым учебникам истории России. В них охватывается период с 1945 года по нынешнее время, включены, в том числе, материалы о современной политической ситуации, причинах специальной военной операции, вхождении новых регионов в состав РФ, Героях России.
Новые учебники по истории для 10-го класса, тоже по две книги на человека, закупят на следующий год.
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