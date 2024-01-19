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Учеба

Школьников предлагают научить составлять родовое древо

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отправила главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение включить в «Разговоры о важном» изучение семейных традиций и составление родового древа.

«Разговоры о важном» - цикл классных часов, который был введен в сентябре 2022 года. Такие занятия проводятся в школах в начале каждой учебной недели. Их главная цель - развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

Ольга Занко считает, что на таких занятиях школьники могут научиться составлять родовое древо.

«Составление семейного древа поможет укрепить связь между старшими и младшими поколениями, исполнить долг памяти перед своими предками. Детям будет интереснее изучать историю России через историю своей собственной семьи», - пояснила депутат «Парламентской газете».

В запросе на имя Сергея Кравцова отмечено, что всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» с 2019 года воплощает в жизнь проект «Моя история». В прошлом году добровольцы рассмотрели больше пяти тысяч запросов от желающих восстановить семейную историю. Чаще всего люди интересуются, как составить свое семейное древо и узнать боевой путь родственника, который сражался в Великой Отечественной войне, как найти захоронения и фотографии родных.

Если министр одобрит идею, об изучении семейной истории детям начнут рассказывать с осени 2024 года. Волонтеры готовы помогать в проведении уроков по составлению семейного древа.

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