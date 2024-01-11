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Учеба

Названы причины для изменения системы поступления в колледжи

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В 2024 году механизм при поступлении в колледжи не изменится. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если мы планируем какое-то серьезное изменение, то об этом изменении ребята должны узнать сильно заранее, как минимум в начале 8-го класса. Поэтому в этом году точно ничего не случится. По сути, пока никаких серьезных обсуждений новой модели поступления в колледжи не было. Но об этом уже давно говорят на разных совещаниях. Это факт», - отметил он в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что система экзаменов в девятых классах создавалась как минимум 20 лет назад, когда реальность была другой: техникумы и колледжи объективно не пользовались большой популярностью, в приоритете у выпускников были вузы.

«В колледжи поступали по среднему баллу аттестата на основе пятибалльной шкалы. Тогда эта система нормально работала, так как конкурса почти не было. Зато были тотальные недоборы. А сейчас? Около 60% выпускников 9-х классов идут в среднее профобразование. Активное импортозамещение, предприятия начали сотрудничать с колледжами...

Появился реальный конкурс при поступлении! Необходимо отбирать ребят мотивированных, по профилю, а сейчас экзамены в девятых классах не носят прикладного характера. Выпускник просто не понимает, какой бонус получает от сдачи ОГЭ», - пояснил Анзор Музаев.

По его мнению, четкая траектория должна быть выстроена при поступлении не только в вуз, но и в колледж, изменение механизма только поможет ребятам.

О необходимости корректирования системы Музаев говорил еще осенью прошлого года. При этом отказ от сдачи ОГЭ в 9-м классе не рассматривается.

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