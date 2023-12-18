Глава Кузнецка предложил сокращать уроки в школах

В каждой школе должна быть четкая инструкция, которой нужно руководствоваться во время морозов. Об этом глава Кузнецка Сергей Златогорский заявил на совещании в администрации в понедельник, 18 декабря.
Такую инструкцию он назвал планом «Б».
«Подходит температура к -15, и нечего дожидаться каких-то жалоб, ценных указаний. Все знают, какие классы в это время выстывают, какие не прогреваются, какие угловые и так далее», - перечислил он.
По мнению Златогорского, план «Б» должен предполагать перемещение учеников в теплые классы.
«Вплоть до того, что кого-то на вторые смены заводим, но только не малышей, естественно, а старшие классы. Где-то сокращаем уроки. Не надо ничего ждать», - подчеркнул он.
Аналогичную схему он предложил распространить и на детские сады.
Ранее сообщалось, что в Кузнецке растет заболеваемость ОРВИ, пневмонией и гриппом среди несовершеннолетних, за неделю зарегистрировано порядка 700 случаев. На карантине находится 26 классов: 4 - по пневмонии, 22 - по ОРВИ. Управлению образования поручено рассмотреть возможность более раннего начала зимних каникул.
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