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Учеба

В школах создадут комиссии для защиты учителей

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В российских школах появятся специальные комиссии для защиты авторитета учителя. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. Чтобы было объективное рассмотрение вопросов, которые возникают», - пояснил министр.

27 октября в Госдуму был внесен законопроект, где указано: учителя имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

В нем же, кстати, предусматривается, что педагоги будут регулировать использование детьми мобильных телефонов во время уроков. В целом гаджеты хотят запретить, а «исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации» (цитата по тексту пояснительной записки к законопроекту).

Сергей Кравцов уточнил, что с проектом ознакомятся в регионах и ко второму чтению в него могут внести правки.

Ранее сообщалось, что недовольство работой школы среди родителей хотят снизить, улучшив коммуникацию между ними и учителями. Для этого создали специальный виртуальный тренажер. В систему загрузили два десятка сценариев, основанных на реальных ситуациях и диалогах. Педагог выбирает ответы и линию коммуникации (агрессивную, защитную, конструктивную), в зависимости от этого поведение персонажей меняется. Программа анализирует действия учителя, подводит итоги беседы и указывает на совершенные ошибки. Перейти на следующий уровень возможно лишь при их исправлении.

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