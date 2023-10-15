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Общество

Педагогов научат правильно общаться с родителями школьников

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Недовольство работой школы среди родителей хотят снизить, улучшив коммуникацию между ними и учителями. Для этого создали специальный виртуальный тренажер.

В систему загрузили два десятка сценариев, основанных на реальных ситуациях и диалогах.

Педагог выбирает ответы и свою линию коммуникации (агрессивную, защитную, конструктивную), в зависимости от этого поведение персонажей меняется. Программа анализирует действия учителя, подводит итоги беседы и указывает на совершенные специалистом ошибки. Перейти на следующий уровень возможно лишь при их исправлении.

Тренажер можно использовать и на компьютере, и на обычном смартфоне. Создатели программы поставили задачу научить педагогов эффективно выстраивать коммуникацию как в стандартных, так и в очень сложных ситуациях.

При разработке тренажера опирались на исследования психологов.

«Например, к учителю приходит дедушка ученика и рассказывает, что его дочь - мама ребенка - не занимается сыном, он растет без отца, ему нужно мужское воспитание, поэтому все вопросы нужно решать с дедом. Если учитель начинает активно возражать своему собеседнику, тот еще более активно сопротивляется. Задача педагога в данном случае - убедить дедушку, что у них одна общая цель - развитие и интересы ребенка. Как только персонаж это понимает, начинается конструктивное общение. Другие сценарии: разговор с эмоциональной мамой, которая слишком поздно забирает ребенка после занятий, или беседа с родителями мальчика, курящего в школе», - рассказали создатели «Известиям».

В программе представлено 20 типов родственников учащихся, по 5 в каждой возрастной группе (дошкольники, начальная ступень, средняя и старшая школы). Персонажей сыграли актеры.

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