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Учеба

У пензенских школьников начинаются осенние каникулы

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Оценки за первую четверть в школах Пензенской области выставлены, ученики уходят на осенние каникулы. Они начнутся у них с понедельника, 30 октября, и продлятся до 7 ноября.

В это время водителям стоит быть еще внимательнее за рулем: дети будут больше времени проводить на улице и чаще появляться на дорогах в качестве пешеходов. Перед каждыми каникулами учителя и сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям ежедневно напоминать детям правила дорожного движения.

Во время осенних каникул смогут отдохнуть и взрослые - три дня подряд. Так как праздник народного единства придется на субботу, 4 ноября, нерабочим станет понедельник, 6-е число.

При этом в пятницу, 3-го числа, трудиться пензенцы будут на 1 час меньше.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения РФ подготовило обновленные методические рекомендации по организации домашней учебной работы. Об этом рассказывала «Парламентская газета». Согласно требованиям, на выходные домашнюю работу не должны будут задавать в начальной школе и в 5-6-х классах, а на праздники - никому.

В 2021-м осенние каникулы, которые обычно длятся неделю, были дольше. Школьников отправили на отдых 25 октября вместо 30-го, чтобы разобщить детей и снизить риск заражения дельта-штаммом коронавируса.

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