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Учеба

Школьникам будут задавать домашнюю работу по новым правилам

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Министерство просвещения РФ подготовило обновленные методические рекомендации по организации домашней учебной работы.

О том, какие требования будут предъявляться к домашним заданиям, пишет «Парламентская газета».

Задание может быть письменным или устным, а также в виде практических, творческих, проектных, исследовательских работ. Его можно выполнять как самостоятельно, так и вместе с родителями, а также парой или в группе.

Выполнение всех домашних заданий не должно занимать в 1-м классе более часа, в 2-3-х классах - более 1,5 часа, в 4-5-х классах - более 2 часов, в 6-8-х классах - более 2,5 часа, а в 9-11-х классах - более 3,5 часа.

На выходные домашняя работа не задается в начальной школе и в 5-6-х классах, а на праздники - никому.

Если задание выполняется в электронной системе обучения с использованием компьютера или ноутбука, то ученики 1-2-х классов не должны сидеть перед монитором более 20 минут, 3-4-х классов - более 25 минут, 5-9-х классов - более 30 минут, а 10-11-х классов - более 35 минут.

Если школьник находится на больничном, «домашку» можно не выполнять. Домашние задания на каникулы не задаются, однако школы могут рекомендовать детям прочесть книги из списка литературы.

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