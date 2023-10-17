В ноябре пензенцы будут отдыхать три дня подряд

17.10.2023 | 09:30

Согласно производственном календарю, в ноябре жителей Пензенской области, работающих в режиме пятидневной недели, ждут три выходных подряд.

В связи с тем, что празднование Дня народного единства приходится на субботу, нерабочими будут 4 (суббота), 5 (воскресенье) и 6 (понедельник) ноября.

В предпраздничную пятницу, 3-го числа, продолжительность работы сокращена на 1 час.

Остальные ноябрьские выходные будут обычными субботами и воскресеньями - это 11, 12, 18, 19, 25 и 26-е число.

Всего из 30 дней в ноябре 21 - рабочие, 9 - выходные.