В Кузнецке по-прежнему ищут, где обучать студентов медколледжа

28.06.2023 | 22:00

На среду, 28 июня, в Кузнецке не нашлось нового здания для медколледжа. В старом, являющемся памятником истории и культуры, заниматься больше нельзя.

Помочь с поисками попросили губернатора.

«Кузнецкий медицинский колледж так и не обрел себе пристанище. Олег Владимирович, помогите уже решить эту проблему, студенты, родители и преподаватели волнуются и очень ждут», - обратилась к главе региона на его странице в соцсети «ВКонтакте» подписчица Надежда.

На ее обращение отреагировал представитель регионального минздрава.

«Понимаем Вашу обеспокоенность. Вопрос находится на контроле в Министерстве здравоохранения Пензенской области и правительстве региона. В настоящее время идет работа по подбору учебных площадей, которые могли бы соответствовать необходимым требованиям для осуществления процедуры лицензирования образовательной деятельности», - заверили женщину.

Здание образовательного учреждения начало рушится в марте. Студенты завершили учебный год в корпусе № 4 Кузнецкого многопрофильного колледжа на улице Белинского, 137.

Прокуратура организовала проверку исполнения федерального законодательства, соблюдения требований нормативных правовых актов при эксплуатации колледжа. Также необходимо было установить причину обрушения стены и понять, можно ли использовать здание дальше.

В конце мая глава Кузнецка Сергей Златогорский заявил, что судьба медколледжа решена: в старое здание он не вернется, но само учебное заведение в городе сохранится. Для него требуется найти новую площадку.