В школах Пензенской области стали возвращать краеведение

21.11.2022 | 18:35

Четвероклассники из гимназии «Ступени» узнают много нового о родных городе и области. В учебном заведении, одном из первых в Пензе, стартовал курс «Краеведение». Такие занятия проходят для всех гимназистов, от первого класса до одиннадцатого. Педагоги рады - раньше элементы краеведения вплетались в другие предметы. Теперь времени на его изучение отводится больше.

«Наши дети уже до такой степени насытились зарубежной историей, благо выезжать была возможность, что история родного края для них - это что-то новое. Например, рассказываешь им про то же самое Золотаревское городище, или Наровчат, или про те имена, которые связаны с историей Пензенского края (Бурденко, Филатовы, Будылины), они этого не знают», - отметила учитель истории и обществознания гимназии № 4 г. Пензы Дарья Кривошеева.

Это только старт проекта. Пока краеведением активно занялись в 40 школах области, в самой Пензе таких четыре. Потом данный курс внеурочной деятельности появится во всех образовательных организациях. О сроках разработчики программы не говорят.

«Здесь нет оценок, домашних заданий, которые нужно выучить и рассказать. Это курс, который построен на том, чтобы максимально интерес развивать ребенка, чтобы он занимался потом», - сообщила куратор курса внеурочной деятельности «Краеведение» Елена Прохорова.

В 90-е и 2000-е годы в регионе существовал целый ряд уроков, на которых школьники изучали историю, географию, экологию родной Пензенской области. Но с введением федеральных стандартов образования региональный компонент исчез. Теперь краеведение возвращается.