Уроки труда, ОБЖ и единая форма: как изменятся школы после 1 января

19.11.2022 | 10:31

В ближайшее время в российских школах произойдут масштабные изменения. О золотом стандарте образования, новых предметах и единой форме в интервью «Парламентской газете» рассказала председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Парламентарий напомнила, что сентябре 2022 года был принят закон о федеральных основных образовательных программах (ФООП).

«Золотой стандарт - это одинаковый уровень образования для всех школьников, учатся ли они на селе или в городе. Программы сформированы, они должны быть утверждены к 1 января», - сообщила Казакова.

По ее словам, уже разработан новый учебный курс по истории для девятых классов. Он посвящен переломным событиям XX века, включая Великую Отечественную войну, специальную военную операцию и принятие в состав России новых регионов.

«По предложению нашего комитета в программу могут включить роман Фадеева «Молодая гвардия». Нас в этом поддержали многие эксперты, потому что это история, которая укрепляет мировоззрение детей», - отметила Казакова.

Депутат рассказала, что в рамках ОБЖ школьники будут проходить начальную военную подготовку: сборку и разборку автомата, улучшать свою физическую форму, получать практические навыки, как перевязать рану, как оказать первую помощь.

Готовится и законопроект о возвращении в школы трудового воспитания. Детей будут привлекать к уборке класса и территории, чтобы с детства формировать трудовые навыки.

«У нас поэтому все и хотят быть маркетологами и блогерами. А экономике нужны строители, дорожники, сварщики. Но как это объяснить детям, если не прививать ценность труда с самых ранних лет?» - задалась вопросом Ольга Казакова.

Депутат заявила, что Минпросвещения намерено вынести на обсуждение вопрос о школьной форме. Глава этого ведомства Сергей Кравцов ранее заявил, что планирует ввести единую школьную форму в образовательных учреждениях.

«Министр говорил о том, что было бы правильно ввести такую норму, чтобы школы не просто могли принимать решение о форме, но и должны были это делать. Однако это не значит, что кто-то сверху будет указывать школам, во что именно должны быть одеты дети. Решение этого вопроса останется на усмотрение каждого учебного заведения. Это могут быть не только костюмы и платья по общему фасону, но где-то, может быть, национальная вышивка, эмблемы, значки учебного заведения», - сказала Казакова.

Депутат подчеркнула, что при введении единой формы следует исходить из блага ребенка. Это вопрос социальной справедливости, организации учебного процесса, дисциплины. Для ребенка это важный момент взросления, когда он надевает костюм и идет в школу, как взрослый, как на работу, потому что школа — это не просто место встречи с друзьями, это определенные обязанности.