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Учеба

Пензенцам пояснили, отменят ли в школах электронные дневники

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, возмущенная информацией об отмене электронных дневников для школьников.

«Отмена электронного дневника - сильное заявление. Зачем и для чего? В других регионах электронный дневник не отменяют. Более того, на федеральном уровне внедряется проект ФГИС «Моя школа» при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ. Эта система включает в себя и электронный дневник. Зачем в Пензе его отменяют?» - задала она вопрос.

О том, что в образовательных учреждениях с этого года будут использоваться только бумажные носители, а никаких электронных учебников и тетрадей быть не должно, напомнило Управление образования Пензы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Однако об электронных дневниках, как выяснилось, речь не идет. Это поясняется в ответе городского управления образования, подписанном заместителем начальника Еленой Петросовой.

«Функционирование информационной системы «Электронная школа» отменять не планируется. У родителей (законных представителей) обучающихся в школах города Пензы по-прежнему остается возможность через региональный портал государственных услуг отслеживать успеваемость своих детей, просматривать расписание и домашнее задание», - говорится в документе.

Также в письме отмечается, что ежегодно информационная система дорабатывается, в ней исправляются различные ошибки, совершенствуется интерфейс и вводится дополнительный функционал.

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Гость||

Советую управлению образования города Пензы фильтровать хрюканину и не вводить в заблуждение своими высерами.


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