Пензенцам напомнили об изменениях для школьников с 1 сентября

В Управлении образования г. Пензы напомнили о новшествах, вступивших в силу для школьников с 1 сентября. Их озвучил в прямом эфире на Общероссийском родительском собрании Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«В течение месяца на прямую линию поступило более 6 тысяч вопросов, ответы на самые популярные из них были прокомментированы министром просвещения РФ. Так, стало известно, что с нового учебного года в пензенских школах на уроках запрещено использовать телефоны, позвонить родителям школьники смогут на переменах», - напомнили на странице управления в соцсети «ВКонтакте».
Есть и еще ряд нововведений. В частности, использоваться будут только бумажные носители - никаких электронных учебников, дневников и тетрадей быть не должно.
В начальной школе каждому предмету должен соответствовать один учебник. Помимо этого, почти полностью отменят домашние задания, а школьные массовые мероприятия будут проводиться в очном формате.
Также в школах введен факультатив патриотического воспитания «Разговоры о важном». На внеклассных занятиях педагоги будут затрагивать самые актуальные темы.
Кроме того, с родителей учеников не должны собирать деньги на ремонт школ - за такое грозит уголовная ответственность.
«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть - это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов», - подчеркнул Кравцов.
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penzainform.ru писал(a):А тут недавно учительница про фгос шептала, а там надо искать информацию... А как же проектная деятельность теперь? Сами себе противоречат.
penzainform.ru писал(a):Это финиш, ребята.