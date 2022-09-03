Учеба

Пензенцам напомнили об изменениях для школьников с 1 сентября

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В Управлении образования г. Пензы напомнили о новшествах, вступивших в силу для школьников с 1 сентября. Их озвучил в прямом эфире на Общероссийском родительском собрании Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В течение месяца на прямую линию поступило более 6 тысяч вопросов, ответы на самые популярные из них были прокомментированы министром просвещения РФ. Так, стало известно, что с нового учебного года в пензенских школах на уроках запрещено использовать телефоны, позвонить родителям школьники смогут на переменах», - напомнили на странице управления в соцсети «ВКонтакте».

Есть и еще ряд нововведений. В частности, использоваться будут только бумажные носители - никаких электронных учебников, дневников и тетрадей быть не должно.

В начальной школе каждому предмету должен соответствовать один учебник. Помимо этого, почти полностью отменят домашние задания, а школьные массовые мероприятия будут проводиться в очном формате.

Также в школах введен факультатив патриотического воспитания «Разговоры о важном». На внеклассных занятиях педагоги будут затрагивать самые актуальные темы.

Кроме того, с родителей учеников не должны собирать деньги на ремонт школ - за такое грозит уголовная ответственность.

«Сбора денег с родителей на ремонт школ не должно быть - это уголовное дело. Программы капремонта полностью обеспечены бюджетом, текущие ремонты регионы проводят за счет своих бюджетов», - подчеркнул Кравцов.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В начальной школе каждому предмету должен соответствовать один уче
А тут недавно учительница про фгос шептала, а там надо искать информацию... А как же проектная деятельность теперь? Сами себе противоречат.

penzainform.ru писал(a):

Помимо этого, почти полностью отменят домашние задания,
Это финиш, ребята.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В частности, использоваться будут только бумажные носители - никаких электронных учебников, дневников и тетрадей быть не должно.
В то время, как прогрессивный мир вырабатывает эффективные методы дистанциона, и нам потом придется у них учиться работать, как обычно... Эх, че с ними говорить, бесполезно. Как обычно, будем подглядывать у оксфордских, наши даже не понимают, о чем речь.

Гость||

Наши, кто понимают, у тех все платно, забурилка оналйновская и та платно. Качественное образование стоит денег, всё правильно... А у этих один бумажный учебнег.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Помимо этого, почти полностью отменят домашние задания
Еще один шаг к деградации.

Гость||

Гость писал(a):

наши даже не понимают, о чем речь.
Ваши точно, ничего не понимают. Учиться надо, тогда будут ваши хоть что-то понимать.


Имя: Гость
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