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Учеба

Неудачная шутка учеников: в школе Колышлея закончили проверку

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В понедельник, 22 марта, в Министерстве образования Пензенской области подвели итоги проверки в школе № 2 поселка Колышлей.

15 марта, судя по снимку, размещенному в соцсети Instagram, на обед школьникам подали рыбу, внутри которой были опарыши. После этого в образовательное учреждение отправились сотрудники регионального минобра и Роспотребнадзора.

По предварительным результатам, нарушений специалисты не нашли, жалоб на качество пищи от учеников или педагогов не поступало.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили контрольные пробы блюда.

«По итогам паразитологических лабораторных исследований в рыбе не обнаружены личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней», - рассказали в пресс-службе министерства образования области.

Также проверка показала, что фотоснимки - шутка нескольких учеников, которые не думали, что публикация в Сети вызовет такой резонанс.

Руководителям всем пензенских школ рекомендовали усилить контроль качества питания, в том числе и родителями. Для этого планируется рассылать фото готовых блюд и сервировки столов в родительские чаты.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость||

Вот гаденыши!!

Гость||

На месте повара и директора подали бы в суд,на родителей учеников за моральный ущерб 100 % выигрышное дело

Гость||

Гость писал(a):

Вот гаденыши!!
А не ты ли школу ругаешь и администрацию тут постоянно?

Гость||

Гельминты, о которых они написали, паразитируют в рыбе, а опарыш появляется в результате порчи продукта. )) Предсказуемый результат анализа.

Гость||

Опарыши в рыбе были 15 марта, а проверку провели через несколько дней, предварительно предупредив начальника районного отдела образования Бортникову, директора, всех работников школы и поваров.

Гость||

Ну и привлекайробителй этих балбесов.

Зато вою-то тут было, Опарыши! Опарыши! Помогите детей травят!

Идиоты. Я сразу говорил, что эти снимики чушь собачья.

Гость||

У нас дочь родкома волос своих нарвала и детям в тарелки разложила. Шутит она так, умишка 0.

Гость||

Гость писал(a):

Идиоты. Я сразу говорил, что эти снимики чушь собачья.
сегодня проверки такие что с трудом верится в них

Гость||

Вчера с поставщиком бюджетных организаций пришлось разговаривать. Говорит, о проверках даже их заранее предупреждают, а закупают самое г...

Гость||

Щас выяснится, что и обнаруженные у Белозерцева пачки с деньгами окажутся "куклами" (сверху и снизу настоящие банкноты, а внутри билеты банка приколов). Ну своеобразный юмор такой у человека, специфический, с военкомовским уклоном..

Гость||

Гость писал(a):

Вчера с поставщиком бюджетных организаций пришлось разговаривать. Говорит, о проверках даже их заранее предупреждают, а закупают самое г...
Так и есть.

Имя: Гость
Комментарий:

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