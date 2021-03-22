Неудачная шутка учеников: в школе Колышлея закончили проверку

22.03.2021 | 14:28

В понедельник, 22 марта, в Министерстве образования Пензенской области подвели итоги проверки в школе № 2 поселка Колышлей.

15 марта, судя по снимку, размещенному в соцсети Instagram, на обед школьникам подали рыбу, внутри которой были опарыши. После этого в образовательное учреждение отправились сотрудники регионального минобра и Роспотребнадзора.

По предварительным результатам, нарушений специалисты не нашли, жалоб на качество пищи от учеников или педагогов не поступало.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили контрольные пробы блюда.

«По итогам паразитологических лабораторных исследований в рыбе не обнаружены личинки гельминтов: цестод, нематод, трематод, скребней», - рассказали в пресс-службе министерства образования области.

Также проверка показала, что фотоснимки - шутка нескольких учеников, которые не думали, что публикация в Сети вызовет такой резонанс.

Руководителям всем пензенских школ рекомендовали усилить контроль качества питания, в том числе и родителями. Для этого планируется рассылать фото готовых блюд и сервировки столов в родительские чаты.