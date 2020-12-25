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Учеба

В Пензенской области коронавирусом заразились 430 школьников

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В пятницу, 25 декабря, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальные данные по зараженным инфекцией детям.

Из-за коронавируса на сегодняшний день закрыты 3 школы в Белинском районе, COVID-19 выявлен у 430 учеников (0,33% от их общего количества). Не работает также 51 группа в детских садах, где заражены 55 воспитанников.

Что касается ОРВИ, то по этой причине в регионе распущены учащиеся 79 классов в 30 образовательных заведениях и воспитанники 3 групп в дошкольных учреждениях. На карантин до 25 декабря также закрыта 1 школа в Пензе.

21 декабря сообщалось, что в Пензенской области от коронавирусной инфекции лечат 397 школьников и 41 воспитанника детских садов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из-за коронавируса на сегодняшний день закрыты 3 школы в Белинском районе, COVID-19 выявлен у 430 учеников
Это только в 3 школах в Белинском районе 430 заболевших?

Вот это новость.

Гость||

Когда уже введут дистанционное обучение! В классе дети болеют, пока ждут тесты, остальные ходят на занятия! Классы не проветриваются, дети сидят в душном помещении-рассаднике заразы! Или дайте право выбора-кто хочет, пусть водит ребенка в школу, кто против-учится дома! Если дело касается здоровья, люди имеют право выбора!

Гость||

Дети болеют, всем ставят один диагноз: ОРВИ. А тесты не делают, если родители не настаивают.А родители не хотят слышать диагноз:ковид! Родители болеют без тестов, детей в школу отправляют, что бы не мешали! Это безобразие еще долго не закончится. Уродуем детей, а последствия пока не изучены!!!

Гость||

Давно пора дистанционку вводить.

Гость||

"Из-за коронавируса на сегодняшний день закрыты 3 школы в Белинском районе"- а что, в Пензе школьники не болеют ковидом? Сколько классов закрыто в Пензе? Сколько школ? Или все заболевшие только в Белинском районе?

Гость||

Задолбали ныть про свою дистанционку!!! Сидите дома, за других не решайте

Мотовилов (гость)||

- Член ассоциации врачей Баранова озвучила здравую догадку: маски и прививки являются инкубаторами агрессивных вирусов.

Влиятельный врач России, эксперт: прививки будут всегда, ибо вирус постоянно мутирует. "И нужно постоянно делать новые прививки взамен постоянно устаревающих".

- Смогут ли прививки опередить вирус, мутирующий постоянно, вот в чем вопрос... Сейчас время быстрых перемен.

- Если бы могли, то его уже не было бы.

Их "счастье", что будут новые вирусы, новые смертельно больные и постоянное производство новых вакцин на их заводах. С другой стороны - постоянное улучшение генофонда, о чём и мечтал известный нам Адольф.

ИТОГО: курс на вымирание слабых и обогащение сильных мира сего.

Гость||

Мы Вас, гражданочка, не «задолбали», мы живем в обществе и урбанизация привела к тому, что очень плотно, поэтому научитесь уже уважать людей вокруг, почему из-за тех, кто не боится ни за себя, ни за детей, сознательные граждане должны болеть?!? Дома нельзя объяснить ребенку школьную программу? Вы же не на дистанционке учились, а толк есть ли?!?

Гость||

Я учился в школе с 1951 по 1961гг и не помню ни одного случая чтобы в школе вдруг все массово чем то заболели и вводили карантин, не было никаких случаев отравлений.В школе был медкабинет.Это значит что была медицина на должном уровне.

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