В Пензенской области коронавирусом заразились 430 школьников

25.12.2020 | 16:37

В пятницу, 25 декабря, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальные данные по зараженным инфекцией детям.

Из-за коронавируса на сегодняшний день закрыты 3 школы в Белинском районе, COVID-19 выявлен у 430 учеников (0,33% от их общего количества). Не работает также 51 группа в детских садах, где заражены 55 воспитанников.

Что касается ОРВИ, то по этой причине в регионе распущены учащиеся 79 классов в 30 образовательных заведениях и воспитанники 3 групп в дошкольных учреждениях. На карантин до 25 декабря также закрыта 1 школа в Пензе.

21 декабря сообщалось, что в Пензенской области от коронавирусной инфекции лечат 397 школьников и 41 воспитанника детских садов.