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Учеба

У пензенских учеников после удаленки появились пробелы в знаниях

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В Пензенской области подвели итоги всероссийских проверочных работ для школьников. Проверка знаний у учеников 4-8-х и 11-х классов планировалась в апреле-мае, однако из-за эпидемии коронавирусной инфекции ее перенесли на осень.

В результате ВПР прошли с 14 сентября по 12 октября, причем их выполняли школьники уже 5-9-х классов.

В Пензенской области работы написали 50 417 учеников из 300 общеобразовательных организаций по всем основным предметам школьной программы.

Во всех классах качество знаний пензенских школьников (процент работ, выполненных на хорошо и отлично) выше общероссийского показателя: в 5-х классах на 5-7%; в 6-х - на 8-10%; в 7-х - на 7-11%; в 8-х - на 8-14%; в 9-х - на 6-10%. Лучшие результаты школьники региона показали по истории и биологии (на 9-14% выше общероссийских).

Вместе с тем и в Пензенской области, и в России в целом уровень отметок за ВПР в сравнении с прошлыми годами снизился на 10-15%. Это связано с тем, что работы выполнялись после летних каникул. В регионе свои годовые отметки подтвердили от 50 до 60% учеников.

«В настоящее время по результатам ВПР по всем учебным предметам идет корректировка программ. Она направлена на ликвидацию пробелов в уровне подготовки школьников, связанных с фактически полугодовым перерывом в очном формате обучения в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области у учеников после удаленки появились пробелы в знаниях
Знаний не обнаружено?

Гость||

Гость писал(a):

Знаний не обнаружено?

Девочка видимо озабочена не знаниями , а ногтями на руках.

Гость||

Даже отличники учебы говорят о трудностях в усвоении знаний по предметам, возникших в результате дистанционного обучения.

Гость||

Пробелы не от удаленки, они там с рождения

Гость||

Гость писал(a):

Даже отличники учебы говорят о трудностях в усвоении знаний по п
Это наглое вранье

Гость||

Неужели!? А что Вы хотели?! учителя дали задание, а потом спросили! а понимайте сами как хотите!

Гость||

Какая разница. В раше знания не нужны. Кого-то родители и без знаний пристроят, а кто-то будет по подворотням шататься.

Гость||

Вот мы говорили - жертвы ЕГЭ, жертвы ЕГЭ... Да по сравнению с жертвами удалёнки они ещё гениями окажутся.

Гость||

Что значит, какая разница, а наш Мавр/Артемка будет директором упаковщиков или сервис по ремонту машин откроет (стричь выгодно с ожирелых). Надо стремиться к вершинам знаний. Ого-го заживет. Вся шепмышейка обзавидуется.

Гость||

Не велика печаль. Главное прибавлять, умножать научитесь и проценты высчитывать, а остальному жизнь научит. :)

Гость||

Согласен. Холопы должны считать до ста, читать и уметь ставить подпись. Остальному жизнь научит...

Гость||

В школах надо сразу ученикам говорить правду с 1 класса.Если у тебя родители с огромными связями и деньгами,нечему учиться не надо.Научись только подпись ставить, читать и писать.А не ставить им в пример Ломоносова.Дети в эти байки про отличников верят,а после учёбы в Вузе получив красный диплом переживают стресс от того ,что никому не нужны такие работники.

Гость||

Если диплом свой, то такие пристроятся сами и не у нас в стране.

Гость||

Гость писал(a):

В школах надо сразу ученикам говорить правду с 1 класса.
Это да, можно и раньше: тебя родили, чтобы работать за еду и оплачивать налоги, а чтобы на на них заработать, надо что-то уметь, для чего ты должен сначала учиться в школе. Предельно честно и ясно.

Гость||

Гость писал(a):

Дети в эти байки про отличников верят,а после учёбы в Вузе получив красный диплом переживают стресс от того ,что никому не нужны такие работники.
Не переживайте все коум надо учатся уже не в муниципальных школах и не в рашских Вузах.

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Имя: Гость
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