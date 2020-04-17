Пензенские школьники не будут писать ВПР в этом учебном году

17.04.2020 | 19:30

Пензенские ученики 4-8-х классов в текущем учебном году не будут писать ВПР. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Проверят свои знания ребята в сентябре-октябре нового учебного года.

«В 10-11-х классах проверочные работы прошли в марте - до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения», - пояснили в министерстве образования.

Ранее сообщалось, что выпускники начнут сдавать ЕГЭ 8 июня. Однако если эпидемическая ситуация не позволит, сроки испытаний вновь перенесут.

У девятиклассников отменили сдачу предметов ОГЭ по выбору. Им предстоит пройти испытание лишь по русскому языку и математике.

Порядок проведения экзаменов не изменится. Также сохранятся меры обеспечения объективности результатов и равенства возможностей для всех участников аттестации при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах проведут дезинфекцию и обеспечат соблюдение социальной дистанции.