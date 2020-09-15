В Пензенской области более 50 000 школьников напишут ВПР

15.09.2020 | 16:14

Школьники Пензенской области примут участие в написании всероссийских проверочных работ.

В стране ВПР стартовали 14 сентября. Продлятся испытания до 12 октября. Планируется, что знания по основным предметам проверят около шести миллионов учащихся с 5-го по 9-й класс.

В Сурском крае напишут работы более 50 000 школьников из 300 общеобразовательных организаций. Решать задания придется, опираясь на программу прошлого года.

«Все учащиеся выполнят ВПР по русскому языку и математике, пятиклассники дополнительно напишут ВПР по окружающему миру. У шестиклассников к перечню предметов добавится история и биология, у семиклассников - история, биология, география и обществознание», - пояснили в региональном министерстве образования.

Восьмиклассникам предложат историю, биологию, географию, обществознание, физику и иностранный язык, а девятиклассникам - историю, биологию, географию, обществознание, физику и химию.

Все классы в параллели будут писать ВПР по конкретному предмету одновременно. Каждая школа сама выберет дату проведения испытаний. При этом учебные заведения получат индивидуальные варианты заданий.

Школьникам можно не волноваться за результаты, так как оценки за работы в журналы не пойдут.